Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026: chi sono i telecronisti della Rai

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026: chi sono i telecronisti della Rai

Dopo il caso creato dalla cerimonia  di apertura delle Olimpiadi, per la cerimonia di Chiusura di Milano Cortina la Rai ha deciso di sostituire i telecronisti dell’evento, in onda in diretta dall’Arena di Verona il 22 febbraio 2026 allee ore 20.30. Chi sono i telecronisti? La tv di Stato ha scelto di affidare il commento ad Auro Bulbarelli, vicedirettore di Rai Sport.

Il giornalista aveva chiesto con una lettera di non condurre la telecronaca della cerimonia di apertura dopo le polemiche suscitate dal suo riferimento a una “sorpresa” relativa alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da lì la scelta del direttore di RaiSport Paolo Petrecca di prendere il suo posto per poi finire nel mirino delle critiche per alcune gaffe durante la sua telecronaca.

Dopo le polemiche, che hanno fatto il giro del mondo e portato a uno sciopero dei giornalisti del servizio pubblico, la Rai ha deciso di non confermare Petrecca per questa telecronaca e richiamare Bulbarelli, accompagnato dal soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente dell’Arena di Verona. Ci sarà anche Fabio Genovesi, scrittore e opinionista per la Rai in occasione di diverse edizioni del Giro d’Italia. L’evento sarà visibile anche su Eurosport.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 febbraio 2026
TV / Chi era Eugenio Monti, il campione olimpico di bob la cui storia vera è raccontata nel film Rosso Volante su Rai 1
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 febbraio 2026
TV / Chi era Eugenio Monti, il campione olimpico di bob la cui storia vera è raccontata nel film Rosso Volante su Rai 1
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Run All Night – Una notte per sopravvivere: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere “il meglio di”
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) de “il meglio di”
TV / Rosso Volante: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Dirty dancing: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Carlo Conti: "Io meloniano? Sono un uomo libero di fare il mio lavoro"
Spettacoli / Lucio Presta: "Amadeus è andato a sbattere, Paolo Bonolis mi manca"
Ricerca