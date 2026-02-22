Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026: chi sono i telecronisti della Rai

Dopo il caso creato dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, per la cerimonia di Chiusura di Milano Cortina la Rai ha deciso di sostituire i telecronisti dell’evento, in onda in diretta dall’Arena di Verona il 22 febbraio 2026 allee ore 20.30. Chi sono i telecronisti? La tv di Stato ha scelto di affidare il commento ad Auro Bulbarelli, vicedirettore di Rai Sport.

Il giornalista aveva chiesto con una lettera di non condurre la telecronaca della cerimonia di apertura dopo le polemiche suscitate dal suo riferimento a una “sorpresa” relativa alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da lì la scelta del direttore di RaiSport Paolo Petrecca di prendere il suo posto per poi finire nel mirino delle critiche per alcune gaffe durante la sua telecronaca.

Dopo le polemiche, che hanno fatto il giro del mondo e portato a uno sciopero dei giornalisti del servizio pubblico, la Rai ha deciso di non confermare Petrecca per questa telecronaca e richiamare Bulbarelli, accompagnato dal soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente dell’Arena di Verona. Ci sarà anche Fabio Genovesi, scrittore e opinionista per la Rai in occasione di diverse edizioni del Giro d’Italia. L’evento sarà visibile anche su Eurosport.