Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano-Cortina 2026: anticipazioni, cast, ospiti, cantanti, location, durata, orario, a che ora, Rai 1, streaming

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un grande successo sia sul piano organizzativo che per il record di medaglie conquistate dagli atleti azzurri. Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, dalla splendida location dell’Arena di Verona va in scena la Cerimonia di Chiusura dei Giochi. Tanti i grandi ospiti e cantanti che si esibiranno, a cominciare da un grande show di Gabri Ponte e da quello di Achille Lauro. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Cantanti, cast, anticipazioni e ospiti

Achille Lauro sarà sul palco della Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Si esibirà il 22 febbraio nella cornice senza tempo dell’Arena di Verona. Realizzata in collaborazione con Filmmaster, e intitolata “Beauty in Action”, la Cerimonia è stata pensata come momento simbolico in cui Milano Cortina diventa memoria collettiva. Un saluto al mondo, una celebrazione degli atleti, dei valori Olimpici e dell’eredità culturale che l’Italia vuole lasciare. Un appuntamento che unirà spettacolo, emozione e visione, destinato a restare nella storia e nel quale la musica si afferma come linguaggio universale, capace di celebrare insieme unità e diversità e di trasformare l’evento in un’esperienza realmente condivisa. Già tedoforo durante il Viaggio della Fiamma olimpica, Achille Lauro rinnova così il suo legame con Milano Cortina, confermandosi icona pop capace di superare i confini della musica e muoversi tra moda, performance art e immaginario simbolico. Lauro, nato proprio nella cittadina veneta, sarà co-conduttore di Sanremo 2026 nella seconda serata.

La prima guest star annunciata della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è Gabry Ponte. “Con oltre 25 anni di carriera, dischi multiplatino e nomination ai Grammy, Gabry Ponte è uno dei dj e producer italiani più influenti e ascoltati a livello globale, con più di 6 miliardi di stream e un palmarès che include 3 dischi di Diamante, 50 di Platino e 29 d’Oro. Con lo storico live del 2025 a San Siro è entrato nell’élite dei dj capaci di riempire gli stadi. Ora farà ballare l’Arena di Verona. Con la sua musica, Gabry Ponte rappresenta diverse generazioni e, nella grande celebrazione della Cerimonia di Chiusura, i ritmi simbolici del suo repertorio diventeranno parte di un momento di gioia e coinvolgimento collettivo”, si legge in una nota degli organizzatori dei Giochi. “La sua performance si inserirà perfettamente nel tema della ‘Beauty in Action’: una bellezza che non è statica, ma in continuo movimento, capace di convertire il suono in emozione”, si legge ancora nel comunicato. La cerimonia di chiusura dei Giochi sarà realizzata in collaborazione con la squadra creativa di Filmmaster.

Benedetta Porcaroli sarà tra le protagoniste della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 22 febbraio, nello scenario millenario dell’Arena di Verona, l’attrice romana contribuirà al racconto conclusivo dell’evento che riunisce il mondo sotto il segno dello sport. Lo rende noto Fondazione Milano Cortina. “Cresciuta a Roma, classe 1998, Benedetta Porcaroli ha costruito un percorso artistico solido e coerente, distinguendosi fin dagli esordi per maturità interpretativa e sensibilità -spiegano gli organizzatori-. Dopo le prime esperienze televisive, il suo ingresso nel cinema l’ha portata rapidamente al centro dell’attenzione di pubblico e critica. Negli anni ha dato prova di versatilità attraversando generi diversi, lavorando con registi affermati e prendendo parte a produzioni di respiro internazionale. Voce delle nuove generazioni, l’attrice esemplifica un punto di contatto tra linguaggi, pubblici e sensibilità differenti, con uno sguardo internazionale capace di mantenere al tempo stesso un forte legame con la cultura italiana. I riconoscimenti ottenuti durante la carriera e la sua presenza in progetti di ampia diffusione testimoniano il suo talento, confermandola tra i volti più interessanti del panorama contemporaneo”.

Attraverso un intreccio di musica, arte e narrazione, lo spettacolo mostrerà al mondo la creatività, l’ingegno e la passione che contraddistinguono il nostro Paese. Sarà un’occasione per celebrare non solo i successi sportivi, ma anche l’identità culturale e l’innovazione italiana. In linea con la natura “inclusiva” dei Giochi, che hanno coinvolto un vasto territorio, la Cerimonia di Chiusura sarà il culmine di un’esperienza che ha unito innumerevoli luoghi e comunità. L’Arena diventerà il punto di incontro di tutte le emozioni e le storie dei Giochi. Sarà il momento di celebrare il viaggio collettivo e l’entusiasmo dei territori ospitanti, lasciando un’eredità duratura di ispirazione e unità.

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 fonderà musica, arte e puro spirito sportivo, celebrando l’unità e la fratellanza tra atlete, atleti e nazioni. Sarà l’occasione per rendere omaggio a tutti i partecipanti, prima del tradizionale passaggio di consegne che celebra i successi e i legami creati durante l’evento, proiettando al contempo lo sguardo verso il futuro del movimento Olimpico.

Location

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge nella location straordinaria dell’Arena di Verona. L’evento segnerà il passaggio di testimone verso la prossima edizione dei Giochi Olimpici invernali, oltre alle imminenti Paralimpiadi. Il celebre anfiteatro romano è stato scelto come luogo simbolico per ospitare il protocollo di chiusura e le ultime celebrazioni artistiche della manifestazione che, nelle settimane precedenti, ha unito Milano e Cortina d’Ampezzo sotto il segno dello sport.

La scelta dell’Arena di Verona non è casuale. L’iconico anfiteatro incarna la ricchezza culturale italiana, offrendo uno scenario senza pari per concludere un evento di portata mondiale. Qui, il glorioso passato del luogo si unisce al futuro dello sport, esaltando il patrimonio italiano come palcoscenico per la Cerimonia di Chiusura Olimpica e di Apertura Paralimpica.

Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano-Cortina 2026: orario e durata

Appuntamento questa sera, 22 febbraio 2026, alle ore 20.30. La cerimonia avrà una durata complessiva di circa 180 minuti, pari a tre ore. la chiusura è prevista intorno alle 23.15.

Streaming e tv

Dove vedere la Cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026? Appuntamento su Rai 1 in diretta il 22 febbraio alle ore 20.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play e sui canali Eurosport.