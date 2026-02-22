Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano-Cortina 2026 streaming e diretta tv: dove vederla

Immagine di copertina
AGF
di Redazione TPI

Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano-Cortina 2026 streaming e diretta tv: dove vederla

Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 20.30 dall’Arena di Verona andrà in scena la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Un evento che vedrà esibirsi artisti di grande successo, come Gabri Ponte e Achille Lauro. Lo spettacolo del gran finale dei Giochi, ideato da Filmmaster e trasmesso globalmente, fonderà musica, arte e puro spirito sportivo, celebrando l’unità e la fratellanza tra atlete, atleti e nazioni. Sarà l’occasione per rendere omaggio a tutti i partecipanti, prima del tradizionale passaggio di consegne che celebra i successi e i legami creati durante l’evento, proiettando al contempo lo sguardo verso il futuro del movimento Olimpico. Dove vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, va in onda stasera – domenica 22 febbraio 2026 – alle ore 20.30 in chiaro, gratis, su Rai 1.

Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari eventi Rai da pc, tablet e smartphone. Anche in streaming e on demand su Eurosport.

Location

La scelta dell’Arena di Verona non è casuale. L’iconico anfiteatro incarna la ricchezza culturale italiana, offrendo uno scenario senza pari per concludere un evento di portata mondiale. Qui, il glorioso passato del luogo si unisce al futuro dello sport, esaltando il patrimonio italiano come palcoscenico per la Cerimonia di Chiusura Olimpica e di Apertura Paralimpica.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 febbraio 2026
TV / Chi era Eugenio Monti, il campione olimpico di bob la cui storia vera è raccontata nel film Rosso Volante su Rai 1
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 febbraio 2026
TV / Chi era Eugenio Monti, il campione olimpico di bob la cui storia vera è raccontata nel film Rosso Volante su Rai 1
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Run All Night – Una notte per sopravvivere: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere “il meglio di”
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) de “il meglio di”
TV / Rosso Volante: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Dirty dancing: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Carlo Conti: "Io meloniano? Sono un uomo libero di fare il mio lavoro"
Spettacoli / Lucio Presta: "Amadeus è andato a sbattere, Paolo Bonolis mi manca"
Ricerca