Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano-Cortina 2026 streaming e diretta tv: dove vederla

Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 20.30 dall’Arena di Verona andrà in scena la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Un evento che vedrà esibirsi artisti di grande successo, come Gabri Ponte e Achille Lauro. Lo spettacolo del gran finale dei Giochi, ideato da Filmmaster e trasmesso globalmente, fonderà musica, arte e puro spirito sportivo, celebrando l’unità e la fratellanza tra atlete, atleti e nazioni. Sarà l’occasione per rendere omaggio a tutti i partecipanti, prima del tradizionale passaggio di consegne che celebra i successi e i legami creati durante l’evento, proiettando al contempo lo sguardo verso il futuro del movimento Olimpico. Dove vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, va in onda stasera – domenica 22 febbraio 2026 – alle ore 20.30 in chiaro, gratis, su Rai 1.

Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari eventi Rai da pc, tablet e smartphone. Anche in streaming e on demand su Eurosport.

Location

La scelta dell’Arena di Verona non è casuale. L’iconico anfiteatro incarna la ricchezza culturale italiana, offrendo uno scenario senza pari per concludere un evento di portata mondiale. Qui, il glorioso passato del luogo si unisce al futuro dello sport, esaltando il patrimonio italiano come palcoscenico per la Cerimonia di Chiusura Olimpica e di Apertura Paralimpica.