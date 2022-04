A che ora inizia la Celebrazione della Passione: l’orario esatto

A che ora inizia la Celebrazione della Passione del Signore, la funzione che si celebra durante la settimana della Pasqua e che quest’anno cade di venerdì 15 aprile 2022? In genere questa funzione si svolge nel pomeriggio del Venerdì Santo in ricordo della passione di Gesù e della sua morte in croce. La Celebrazione della Passione per la Pasqua 2022 è prevista per venerdì 15 aprile 2022 alle ore 17:00. Come da tradizione, quindi, si svolge nel pomeriggio. Di seguito vi spieghiamo come seguirla in diretta TV e streaming.

Dove vedere in TV e in streaming

La Celebrazione della Passione del Signore, come già detto, quest’anno si svolge venerdì 15 aprile 2022: l’orario esatto è alle 17:00. La funzione può essere seguita anche in diretta televisiva grazie a TV2000. Per seguire la messa è necessario sintonizzarsi al canale 28 del digitale terrestre oppure al tasto 18 per chi dispone di tivùsat. Chi invece ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale al tasto 157. Chi invece non può seguire in diretta TV, ma è interessato al live streaming può accedere al servizio gratuito di TV2000 tramite la sezione live del sito. Qui è possibile seguire, tramite il riquadro in basso, ciò che viene trasmesso anche in televisione. Il servizio è gratuito e non necessita di registrazione o login.

Pasqua 2022: le funzioni previste durante la settimana

Oltre alla Celebrazione della Passione del Signore, durante la settimana sono previste altre funzioni in diretta televisiva o streaming, con o senza Papa Francesco. Dopo la Celebrazione della Passione del Signore, arriva su Rai 1 e in contemporanea anche su TV2000 alle ore 21:00 la Via Crucis in diretta dal Colosseo. Qui è possibile consultare tutte le funzioni previste per la settimana di Pasqua 2022.