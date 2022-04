Pasqua 2022 in diretta tv e live streaming: dove vedere tutte le funzioni con o senza Papa Francesco

Dove seguire la Pasqua 2022 in diretta televisiva e in live streaming è un’informazione che interessa tutti i religiosi. Nonostante la pandemia abbia segnato gli ultimi due anni e abbia imposto restrizioni anche in chiesa, per la domenica di Pasqua 2022 tornano in presenza tutte (o quasi) le celebrazioni religiose. Ma dove seguire in diretta TV e live streaming le funzioni con o senza Papa Francesco durante la settimana di Pasqua 2022? Di seguito vi riportiamo tutte le informazioni utili.

Dove vedere in TV e streaming le funzioni di Pasqua 2022

Molte delle funzioni tornano in presenza per la Pasqua 2022 e, molte di queste, arrivano anche in chiaro in diretta televisiva e live streaming grazie al coinvolgimento di Rai 1. La settimana di Pasqua propone diversi appuntamenti religiosi, con o senza Papa Francesco, da poter seguire anche comodamente seduti da casa, per essere tutti più vicini spiritualmente. Il primo appuntamento di interesse per i religiosi arriva giovedì 14 aprile 2022. L’appuntamento per il Giovedì Santo è previsto alle ore 9:30 su TV2000 con la Messa del Crisma. Per il Venerdì Santo invece sono previste due funzioni. La prima, fissata alle ore 17:00, va in diretta televisiva su TV2000 per la Celebrazione della Pasqua. La seconda, alle ore 21:00, invece va in onda su Rai 1 e TV2000 contemporaneamente e punta alla Via Crucis in diretta dal Colosseo.

Per il Sabato Santo del 16 aprile la funzione della Veglia Pasquale va in onda alle 19:30 su TV2000 in diretta dalla Basilica vaticana. Per la domenica di Pasqua, che quest’anno cade il 17 aprile, l’appuntamento religioso è alle ore 09:50 su Rai 1 con la Messa di Pasqua seguita dalla benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro. La funzione va in onda su Rai 1 e su TV2000. Su Rai 2, invece, dalle ore 10:00 dello stesso giorno va in onda il Culto Evangelico di Pasqua in diretta dalla Collégiale di Neuchâtel. A chiudere le funzioni di Pasqua è il Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma e l’incontro con Papa Francesco, previsto per lunedì 18 aprile 2022 alle ore 17:30 su TV2000.