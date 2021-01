C’è Posta per Te 2021: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per C’è Posta per Te 2021 in onda dal 9 gennaio su Canale 5? Ad oggi, prima dell’inizio della 24esima edizione, sono state trasmesse ben 237 puntate. L’edizione 2021, la 24esima dello storico programma, prevede un numero di puntate che va da 9 a 11 (ancora non è stato ufficializzato il numero ufficiale). La prima sarà trasmessa sabato 9 gennaio 2021; l’ultima a marzo 2021. Ma vediamo insieme la programmazione di Canale 5 (attenzione: potrebbe variare) per C’è Posta per Te 2021:

Prima puntata: sabato 9 gennaio 2021

Seconda puntata: sabato 16 gennaio 2021

Terza puntata: sabato 23 gennaio 2021

Quarta puntata: sabato 30 gennaio 2021

Quinta puntata: sabato 6 febbraio 2021

Sesta puntata: sabato 13 febbraio 2021

Settima puntata: sabato 20 febbraio 2021

Ottava puntata: sabato 27 febbraio 2021

Nona puntata: sabato 6 febbraio 2021

Decima puntata: sabato 13 febbraio 2021?

Undicesima puntata: sabato 20 febbraio 2021?

Durata

Quanto dura una puntata di C’è Posta per Te 2021? Ogni singola puntata avrà una durata (indicativa) di circa 3 ore e 40 minuti: dalle ore 21,20 all’01 di notte. Salda alla conduzione – ovviamente – ci sarà Maria De Filippi.

Streaming e tv

Dove vedere C’è Posta per Te 2021 in diretta tv e live streaming? Ogni puntata, come detto, va in onda il sabato sera (prima tv) alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it e su Wittytv.it.

