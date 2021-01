C’è Posta per Te 2021: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Da sabato 9 gennaio 2021 su Canale 5 alle 21,20 torna C’è Posta per te, il programma di Maria De Filippi giunto alla 24esima stagione. Il “people show” più longevo d’Italia da decenni (nel 2000 la prima puntata) è campione di ascolti e colleziona tantissimi ospiti internazionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Chi vedremo (ospiti) a C’è Posta per Te 2021? A causa del Covid sarà un’edizione con poche star internazionali. È, però, già stato registrato l’intervento dell’attore turco Can Yaman: per lui è la seconda volta. Era già stato ospite nel gennaio 2020 mandando in visibilio il pubblico in studio mentre Maria De Filippi lo intervistava. Immancabile Gerry Scotti, uno dei personaggi tv più amati: vanta varie presenze, l’anno scorso partecipò con tutti i giudici di “Tú sí que vales”. Sono poi attesi Paolo Bonolis, il calciatore della Lazio Ciro Immobile con la moglie Jessica e Sabrina Ferilli in compagnia di mamma Ida.

Saranno ovviamente presenti le storie delle persone che scrivono a “C’è posta per te” per risolvere una situazione familiare, sentimentale, affettiva o lavorativa e gli immancabili postini in bicicletta. A consegnare gli inviti in questa edizione saranno Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Andrea Offredi.

C’è Posta per Te 2021: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per C’è Posta per Te 2021? Ad oggi, prima dell’inizio della 24esima edizione, sono state trasmesse 237 puntate. L’edizione 2021 prevede un numero di puntate che va da 9 a 11 (ancora non è stato ufficializzato il numero ufficiale). La prima sarà trasmessa sabato 9 gennaio 2021; l’ultima a marzo 2021. Ma vediamo insieme la programmazione di Canale 5 (attenzione: potrebbe variare) per C’è Posta per Te 2021:

Streaming e tv

Dove vedere C’è Posta per Te 2021 in diretta tv e live streaming? Ogni puntata, come detto, va in onda il sabato sera (prima tv) alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it e su Wittytv.it.

