Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 2 giugno 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 2 giugno 2020, torna Cartabianca, il programma di Rai 3 con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 2 giugno

Stasera, 2 giugno 2020, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà di Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Da domani, infatti, riprenderanno gli spostamenti tra le regioni oltre alla possibilità di viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea. Intanto oggi l’Italia ha vissuto una festa della Repubblica inedita, senza la consueta parata.

A manifestare in piazza, invece, sono stati Salvini e Meloni. Le due manifestazioni del centrodestra e dei No Vax si sono unite in un unico corteo. A far discutere è soprattutto il fatto che non sono state rispettate le regole di distanziamento sociale contro il contagio da Coronavirus: si sono creati assembramenti, non sono stati usati DPI e i leader sono stati i primi a togliersi la mascherina. Matteo Salvini non ha rinunciato ai selfie con i suoi fan.

Un’altra manifestazione a Roma oggi è quella dei gillet arancioni, e anche di questo si parlerà nella puntata di oggi di Cartabianca, con Bianca Berlinguer. Anche in Piazza del Popolo sono saltate le protezioni. I gilet arancioni sono i sostenitori del movimento che già sabato 30 maggio ha riempito le piazze d’Italia per dire che “il Coronavirus non esiste”.

Alla manifestazione romana di oggi, organizzata proprio nel giorno della Festa della Repubblica, alcune centinaia di persone si sono riunite una affianco all’altra sotto al palco attrezzato su un camion, molte senza mascherina né rispettano il metro di distanza. “Il virus non esiste, lo ha detto anche quel professore in tv l’altra sera, c’è stato ma ora non c’è più”, ha affermato un manifestante ricordando le parole del virologo Zangrillo. In piazza a Roma, intorno alle 15, è poi intervenuto l’ex generale Antonio Pappalardo, ideatore del movimento dei gilet arancioni e leader della protesta. Di tutto questo e molto altro si parlerà questa sera a Cartabianca, insieme a tanti ospiti, servizi e collegamenti.

Gli ospiti di questa sera

Notizia in aggiornamento

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 2 giugno 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Potrebbero interessarti DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 2 giugno 2020 su La7 Non mollare mai – Storie Tricolori: ospiti e anticipazioni show con Alex Zanardi Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 2 giugno 2020