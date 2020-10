Chi è Carolina Crescentini, la protagonista di Mare Fuori

Su Rai 2 va in onda una nuova fiction che s’intitola Mare Fuori: articolata in sei puntate, la fiction vede protagonista Carolina Crescentini. Ambientata a Napoli, la fiction racconta l’adolescenza dei giovani detenuti dell’Istituto di Pena Minorile e va in onda tutti i mercoledì su Rai 2. In questa fiction la Crescentini interpreta Paola Vinci. Ma chi è? E cosa sappiamo sul suo conto? Dove l’abbiamo vista?

Tutto su Mare Fuori: trama, cast e streaming

Carriera: dalla tv al cinema

Classe 1980, Carolina Crescentini è nata a Roma e ha indirizzato gli studi una volta diplomatasi verso il mondo dello spettacolo. Ha frequentato diversi laboratori teatrali e scuole di recitazione, dopodiché è stata ammessa al Centro sperimentale di cinematografia dove si è diplomata nel 2006. La carriera d’attrice si è nutrita di piccoli ruoli non soltanto a teatro, ma anche al cinema e in tv: ad esempio, l’abbiamo vista in Carabinieri – Sotto Copertura su Canale 5 dove ha interpretato Carla Vichi. La grande possibilità sul grande schermo è arrivata con H2Odio, un film del 2006 diretto da Alex Infascelli. L’anno seguente è la protagonista di Notte prima degli esami – Oggi di Fausto Brizzi in cui ha interpretato Azzurra al fianco di Nicolas Vaporidis. Al cinema l’abbiamo vista in film come Parlami d’amore di Muccino, Due partite, Oggi sposi, Mine vaganti, 20 sigarette, Ti amo troppo per dirtelo, Boris – Il film, Breve storia di lunghi tradimenti, Niente puòmfermarci, Diva!, Beata ignoranza, La verità, vi spiego, sull’amore e il recente A casa tutti bene. In tv invece ha recitato in Provaci ancora prof!, Boris, Un cane per due, Mai per amore, Non ho niente da perdere e la recente Mare Fuori.

Abbiamo visto la Crescentini anche in alcune videoclip: ad esempio in Ancora un po’ dei Gemelli Diversi, oppure Gli spietati di Baustelle. Ha ottenuto un Nastro d’Argento nel 2011 come migliore attrice non protagonista per 20 sigarette e Boris – Il film. Inoltre, Carolina Crescentini ha prestato la propria voce per incidere l’audiolibro di Kitchen di Banana Yoshimoto e La ragazza del treno di Paula Hawkins.

Vita privata e social

Cosa sappiamo della sua vita privata? La Crescentini è legata dal 2017 a Francesco Motta: i due sono convolati a nozze nel 2019. E un figlio? L’attrice reputa questa domanda una delle più sgradevoli e ne ha parlato proprio in tv Da Noi… a ruota libera. “Ma quanto è pericoloso chiedere a una donna quando fa un figlio? Non sai cosa succede a una persona: se ci riesce o meno, se lo vuole… se è con il compagno giusto. La superficialità con la quale ti bombardano, in realtà, ha a che fare con l’incasellamento sociale… dal voler capire dove vai a finire”.

L’attrice è presente anche sui social, in particolare su Instagram dove può contare su 145mila follower. Potete seguirla qui.

Potrebbero interessarti Temptation Island 2020, il falò di confronto tra Davide e Serena Chi è Massimiliano Caiazzo, l’attore che interpreta Carmine in Mare Fuori The Good Lord Bird, le anticipazioni della prima puntata