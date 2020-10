Il Collegio 5: chi è Carmelo Trainito, il professore di breakdance

Carmelo Trainito è il professore di breakdance de Il Collegio 5, la nuova edizione del docu-reality di Rai 2, che torna in prima serata a partire da martedì 27 ottobre 2020. Quest’anno gli alunni saranno catapultati nel 1992. Al loro fianco dei professori e dei sorveglianti. Giovane e bel ballerino professionista, ha sicuramente catturato l’attenzione del pubblico femminile.

Classe 1992, Carmelo Trainito è nato il 16 ottobre in Germania. Ha preso parte a progetti importanti e quest’anno è pronto a tornare a Il Collegio come insegnante di breakdance. Cresciuto in Sicilia, si è poi trasferito a Milano per inseguire i suoi sogni. Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, oltre al telefilm Alex&Co in onda su Disney Channel come ballerino e ha collaborato nella web serie firmata Redbull. Dal 2019 è nel cast de Il Collegio come insegnante di breakdance. Non sappiamo molto della sua vita privata, come ad esempio se è fidanzato o meno. Su Instagram il suo profilo è seguito da 32mila persone.

Professori

Nel cast de Il Collegio 5 incontreremo i volti dei professori che già conoscevamo, ma anche delle novità. Ecco i professori de Il Collegio 5: l’insegnante di italiano sarà nuovamente l’amatissimo Andrea Maggi. Oltre a lui tornano: Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geografia), Valentina Gottlieb (educazione motoria), David Wayne Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte), Carmelo Trainito (breakdance) e Carlo Santagostino (informatica). I nuovi professori sono Patrizio Cigliano (recitazione), Marco Chingari (canto) e Roberta Sette (educazione sessuale). Da metà anno Roberta Barbiero prende il posto di Luca Raina.

Come sorveglianti ritroviamo Lucia Gravante, presente in tutte le edizioni del programma, mentre Piero Maggiò è sostituito dalla new entry Massimo Sabet. Un’altra novità è quella del bidello. Il nuovo personaggio è interpretato dall’attore Enzo Marcelli. A lui tocca il compito di distribuire il materiale scolastico e le merende.

