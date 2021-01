Bye Bye Germany: la trama del film su Rai 3. Di cosa parla

Questa sera, giovedì 14 gennaio 2021, su Rai 3 va in onda in prima visione a partire dalle 21.20 va in onda il film Bye Bye Germany, pellicola drammatica del 2017, diretta da Sam Garbarski, con Moritz Bleibtreu e Antje Traue. Ma qual è la trama e di cosa parla il film Bye Bye Germany? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di un gruppo di amici ebrei sfuggiti al regime nazista che sognano di partire per l’America, terra simbolo di libertà. Siamo in Germania, nel 1946. Sullo sfondo di una Francoforte ridotta in macerie dalla Seconda guerra mondiale appena conclusa, un giovane ebreo sopravvissuto ai campi di concentramento di nome David Bermann sembra essere guidato da un solo e unico scopo: emigrare dalla Germania e salpare finalmente verso gli Stati Uniti, dando inizio a una nuova vita. Per riuscire nell’impresa, tuttavia, David e suoi fedeli compagni hanno bisogno di denaro, ma procurarsene a sufficienza in un periodo del genere non è facile. Nel tentativo di racimolare i soldi necessari per partire, il gruppo dà vita a un inedito commercio porta a porta di biancheria per la casa, attività di cui la famiglia Bermann era molto esperta prima del conflitto mondiale.

Ma proprio quando il piano inizia a ingranare, l’oscuro passato di David torna a fargli visita. Una serie di domande senza risposta gettano ombra sulla sua posizione: perché possiede un secondo passaporto? Perché era all’Obersalzberg, il luogo in cui si trovava il celebre chalet di Hitler? Ha forse intrattenuto rapporti con lo stesso Hitler? L’ufficiale americano Sara Simon, spietata cacciatrice di nazisti, gli è alle calcagna, determinata a svelare ogni suo segreto del suo oscuro passato.

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Bye Bye Germany:

Streaming e tv

Dove vedere Bye Bye Germany in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 14 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Daydreamer – Le ali del sogno: le anticipazioni (trama e cast) del 14 gennaio Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni sulla prossima puntata, la quarta Daydreamer – Le ali del sogno streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 14 gennaio