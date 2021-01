Bye Bye Germany: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 14 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Bye Bye Germany, film del 2017 con la regia di Sam Garbarski dalla durata di 100 minuti, ispirato al romanzo semi-autobiografico di Michel Bergmann (Teilacher), Es war einmal in Deutschland. Ma qual è la trama? E il cast completo? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Francoforte distrutta dalla Seconda guerra mondiale appena conclusa, un gruppo di ebrei sopravvissuti ai lager cercano un modo per raccogliere sufficienti risorse per emigrare per sempre dalla Germania salpando per gli Stati Uniti, la terra della libertà. Guidati dal furbo affabulatore David Bermann, gli amici inizieranno l’inedito commercio porta a porta di biancheria nuova per la casa, artigianalmente confezionata come da tradizione della famiglia Bermann. Mentre l’iniziativa fiorisce, un ostacolo sembra poter mandare tutto all’aria: alcuni sospetti rispetto al passato di David, che inducono a pensare fosse un collaborazionista coi nazisti…

La trama completa

Bye Bye Germany: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bye Bye Germany, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Moritz Bleibtreu: David Bermann

Antje Traue: Special Agent Sara Simon

Tim Seyfi: Fajnbrot

Mark Ivanir: Holzmann

Anatole Taubman: Fränkel

Hans Löw: Verständig

Pál Mácsai: Szoros

Tania Garbarski: Sonia

Streaming e tv

Dove vedere Bye Bye Germany in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi e film Rai su pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere il film grazie alla funzione on demand.

