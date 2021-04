Buongiorno, mamma: cosa è successo nella prima puntata, riassunto

Cosa è successo nella prima puntata di Buongiorno, mamma andata in onda lo scorso mercoledì sera su Canale 5?

Abbiamo conosciuto la vita presente e passata della famiglia Borghi. La famiglia vive un momento difficile, con la protagonista Anna attualmente in coma. Man mano si è capito che la donna ha avuto un terribile incidente e non si è più risvegliata. Ad occuparsi di tutto è Guido che è diventato una sorta di mammo. L’uomo si fa carico dei vari problemi dei figli, soprattutto quelli adolescenziali. L’uomo ha fatto però un incontro importante: quello con Miriam Castellani. Quest’ultima è la nuova insegnante del liceo, interpretata da Serena Autieri, che ha smosso qualcosa in Guido.

Cos’altro è successo nella prima puntata di Buongiorno, mamma? C’è stato un altro incontro ha turbato Guido e che ha sconvolto gli equilibri dell’intera famiglia. Ovvero quello con Agata, un’infermiera che nasconde un segreto che cambierà le vite di tutti. Ma non solo: la famiglia Borghi ha affrontato anche gravi problemi economici causati da Lucrezia, la suocera di Guido che si è tirata indietro dall’aiuto economico. Guido, dunque, ha provato a sbloccare un fondo fiduciario che Anna aveva aperto per i figli ma ha incontrato grosse difficoltà.

Streaming e tv

Dove vedere Buongiorno, mamma in diretta tv e live streaming? La fiction andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Maurizio Costanzo Show 2021, le anticipazioni e gli ospiti della sesta e ultima puntata Buongiorno, mamma: la trama della prossima puntata, la terza Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni della seconda puntata su Rai 1