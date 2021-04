A che ora inizia Buongiorno, mamma: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Buongiorno, mamma, la fiction con Raoul Bova in onda su Canale 5 dal 21 aprile 2021? Ve lo diciamo subito: l’orario della messa in onda dei sei episodi è fissato per le ore 21,45 (circa). Ogni puntata avrà una durata di circa 2 ore e 15 minuti (pubblicità incluse). La fiction racconta la storia della famiglia Borghi che si dipana dal 1995 ad oggi. La storia d’amore di Guido e Anna è nata tra mille ostacoli e difficoltà e li vede poi finalmente marito e moglie e genitori di quattro bambini. Nel 2013 però un dramma sconvolge la vita della famiglia: Anna entra in coma e i Borghi si uniscono ancor più per 7 anni, fino all’inatteso arrivo della misteriosa infermiera Agata, che li costringe a fare i conti con i loro segreti. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) della serie tv su Canale 5:

Prima puntata: mercoledì 21 aprile 2021, ore 21,45

Seconda puntata: mercoledì 28 aprile 2021, ore 21,45

Terza puntata: mercoledì 5 maggio 2021, ore 21,45

Quarta puntata: mercoledì 12 maggio 2021, ore 21,45

Quinta puntata: martedì 18 maggio 2021, ore 21,45

Sesta puntata: mercoledì 26 maggio 2021, ore 21,45

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Buongiorno, mamma, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

