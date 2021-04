Buongiorno, mamma: trama, cast, quante puntate e streaming della fiction

Dal 21 aprile 2021 su Canale 5 alle ore 21,45 va in onda Buongiorno, mamma, miniserie televisiva italiana diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. La serie viene trasmessa in prima visione assoluta ogni mercoledì in prima serata dal 21 aprile al 26 maggio 2021 (ad eccezione della quinta puntata che viene trasmessa di martedì). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia della famiglia Borghi si dipana dal 1995 ad oggi. La storia d’amore di Guido e Anna è nata tra mille ostacoli e difficoltà e li vede poi finalmente marito e moglie e genitori di quattro bambini. Nel 2013 però un dramma sconvolge la vita della famiglia: Anna entra in coma e i Borghi si uniscono ancor più per 7 anni, fino all’inatteso arrivo della misteriosa infermiera Agata, che li costringe a fare i conti con i loro segreti.

Guido è preside in una scuola, Anna è una fotografa che ha messo momentaneamente da parte il suo lavoro per dedicarsi con gioia ai figli. È una mamma giovane, giocosa e allegra. I due si innamorano follemente e bruciano le tappe: vogliono mettere su famiglia e i figli arrivano subito. Ben quattro: Francesca, Jacopo, Sole e il piccolo Michelino. Questo quadro familiare così perfetto viene però turbato dall’arrivo di Agata, una misteriosa ragazza che cerca la verità sul suo passato, un passato legato alla giovinezza di Guido e Anna. La mamma di Agata, Maurizia, è scomparsa da tempo e in una vecchia foto è ritratta proprio accanto ad Anna. Jacopo, è in perenne conflitto con suo padre, al quale somiglia più di quanto crede. L’incontro inatteso con Greta, una ragazza in sedie a rotelle, gli renderà la vita difficile, ma lo aiuterà anche ad affrontare le sue ferite più profonde.

Francesca, la figlia ventunenne, è sempre in lotta tra i suoi sogni e i suoi doveri. Come figlia maggiore, troppo presto è stata costretta a prendersi cura della famiglia ma dovrà ritrovare la sua vera anima. Ad un passo dal matrimonio con il fidanzato storico, Piggi, incontrerà un affascinante ragazzo, Armando, che le farà provare nuove emozioni. Sole ha sedici anni, prediletta del padre, ragazza molto intelligente, incarna la figlia perfetta. Un futuro brillante l’attende, ma forse un imprevisto la costringerà ad un cambio di rotta. Costretta a crescere prima del tempo, a confrontarsi tra il primo amore, l’amico di sempre Greg, e la sua prima vera cotta, Federico. Le affinità tra Greg e Sole li hanno portati a condividere molte cose e nasce così una solida amicizia, che però col tempo si trasforma in altro per Greg, mentre Sole è innamorata del bullo della scuola, Federico. La sua storia è fatta anche di sofferenza, dal momento che sua mamma Anna è entrata in coma quando lei aveva dieci anni. A causa di questa situazione, ha sempre avuto come figura di riferimento il padre Guido che la ritiene una figlia perfetta. Michele, il piccolo di casa, bambino dolce e un po’ strambo, porta il suo sguardo ingenuo all’interno della famiglia.

Buongiorno, mamma: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama Buongiorno, mamma, ma qual è il cast completo della fiction? Ecco l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Raoul Bova: Guido Borghi

Maria Chiara Giannetta: Anna Della Rosa

Beatrice Arnera: Agata Scalzi

Stella Egitto: Maurizia Scalzi

Elena Funari: Francesca Borghi

Matteo Oscar Giuggioli: Jacopo Borghi

Ginevra Francesconi: Sole Borghi

Marco Valerio Bartocci: Michele Borghi

Serena Autieri: Miriam Castellani

Erasmo Genzini: Armando

Barbara Folchitto: Lucrezia Della Rosa

Filippo Gili: Filippo Della Rosa

Niccolò Ferrero: Piggi

Giovanni Nasta: Greg

Rausy Giangarè: Greta

Federico Cesari: Federico

Giovanni Calcagno: Elio Borghi

Domenico Diele: Vicequestore Vincenzo Colaprico

Andrea Arru: Guido (bambino)

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Buongiorno, mamma? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima mercoledì 21 aprile 2021; la sesta e ultima mercoledì 26 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 21 aprile 2021

Seconda puntata: mercoledì 28 aprile 2021

Terza puntata: mercoledì 5 maggio 2021

Quarta puntata: mercoledì 12 maggio 2021

Quinta puntata: martedì 18 maggio 2021

Sesta puntata: mercoledì 26 maggio 2021

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Buongiorno, mamma? Ogni episodio avrà una durata di circa 2 ore e 15 minuti (pubblicità incluse).

Location

Dove è stata girata (le location) la serie tv Buongiorno, mamma? La fiction è stata girata nel Lazio, in diverse località. La location principale è il Lago di Bracciano. Inizialmente, le riprese della serie erano state fissate per marzo 2020, ma la pandemia da COVID-19 ha scompaginato le carte.

Streaming e tv

Dove vedere Buongiorno, mamma in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

