Buongiorno mamma 3: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Buongiorno Mamma 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, martedì 30 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Buongiorno Mamma 3, la terza stagione della fiction familiare di Canale 5 con Raoul Bova. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella puntata di stasera Agata non riesce ad accettare che Guido abbia deciso di sposare Laura, mentre quest’ultima non vuole più nascondere la notizia ai ragazzi. Mauro confida a Guido una sorpresa che sta preparando per Agata, ma si trova costretto ad affrontare una realtà che non si aspettava. Agata è cambiata, da cosa fugge?

Sole, intanto, cerca di comprendere la scelta di Alessandro di intraprendere la strada del sacerdozio mentre Jacopo cerca di riavvicinarsi alla bella Lea, la quale però non si fida più di lui. Anche Francesca decide di affrontare suo marito Karim, ma non sarà facile raccontargli tutta la verità. Nel frattempo, Guido e Agata scoprono che Anna aveva nascosto a tutti un importante segreto.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Buongiorno Mamma 3, ma qual è il cast completo della serie tv di Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: