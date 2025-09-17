Buongiorno mamma 3: trama, cast, quante puntate e streaming

Da mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Buongiorno mamma 3, la terza stagione della fiction con protagonista Raoul Bova. Tra amori, scontri e colpi di scena puntata dopo puntata torneremo a seguire le vicende della famiglia Borghi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Dove eravamo rimasti

Nell’ultima puntata di Buongiorno mamma 2, Guido porta ad Anna il test di gravidanza che Maurizia aveva mostrato al padre di suo figlio: è un Borghi, ma non è lui, bensì suo padre Elio. Anna ricorda finalmente cos’è successo prima che finisse in coma: era con Maurizia. La donna era andata a casa dei Borghi per incontrare Sole e, dopo aver raccontato ad Anna tutta la verità, Carmine era entrato in casa. L’uomo ha prima aggredito Anna facendola finire in coma e poi aveva ucciso Maurizia. Proprio quando Anna ricorda tutto, Carmine la rapisce. La situazione sta per diventare davvero pericolosa, ma Guido e Colaprico salvano la donna e permettono l’arresto di Carmine. Colaprico porta a Sole una lettera di Maurizia indirizzata ad Agata e Sole e la puntata si conclude con il matrimonio tra Francesca e Karim.

Trama

È quasi Natale e Guido Borghi ha delle grandi novità per la sua famiglia. Vuole infatti annunciare ai suoi figli che ha deciso di sposarsi con Laura De Santis, la donna che frequenta ormai da diversi anni. Anni prima un tragico evento ha allontanato i Borghi, e ora sono tutti alla ricerca di un nuovo equilibrio. C’è chi è andato all’estero come Jacopo; chi come Francesca è rimasta a Bracciano e sta cercando di costruire una sua famiglia insieme a suo marito Karim; chi come Sole un marito non ce l’ha ma una famiglia sì, insieme a Greg e alla piccola Nina, e deve scoprire quale sia la sua strada; e infine chi come Michelino, ormai dodicenne, fa i conti con le sfide dell’adolescenza.

Buongiorno mamma 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Buongiorno mamma 3, ma qual è il cast della terza stagione? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Raoul Bova: Guido Borghi

Maria Chiara Giannetta: Anna Della Rosa

Beatrice Arnera: Agata

Ginevra Francesconi: Sole

Elena Funari: Francesca

Matteo Oscar Giuggioli: Jacopo

Serena Iansiti: Laura De Santis

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Buongiorno mamma 3 su Canale 5? In tutto, come nella scorsa stagione, dovrebbero andare in onda sei puntate: la prima mercoledì 17 settembre 2025; la sesta e ultima mercoledì 22 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 17 settembre 2025

Seconda puntata: mercoledì 24 settembre 2025

Terza puntata: mercoledì 1 ottobre 2025

Quarta puntata: mercoledì 8 ottobre 2025

Quinta puntata: mercoledì 15 ottobre 2025

Sesta puntata: mercoledì 22 ottobre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Buongiorno mamma 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.