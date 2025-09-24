Icona app
TV

Buongiorno mamma 3: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

di Anton Filippo Ferrari
Buongiorno Mamma 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Buongiorno Mamma 3, la terza stagione della fiction familiare di Canale 5 con Raoul Bova. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La famiglia Borghi cerca disperatamente di ricucire le ferite del passato, mentre nuove ombre bussano alla porta. Sole affronta il primo giorno come supplente nella scuola del padre, scontrandosi con Alessandro, il professore di musica, affascinante e inflessibile. Francesca fa i conti con la gravidanza e con un dubbio che non riesce a confessare. Jacopo torna a lavorare alla Onlus. Intanto da Londra arriva Mauro, preoccupato per la sua relazione con Agata. L’assenza di Anna continua ad aleggiare sulla famiglia, alimentando sospetti e domande senza risposta. Guido, determinato a scoprire la verità, segue nuove piste che lo porteranno a mettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere sul suo matrimonio e sulla sua amata moglie. Tra tensioni familiari, segreti che riaffiorano e incontri misteriosi legati al passato di Laura, il fragile equilibrio della famiglia sembra sul punto di spezzarsi.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Buongiorno Mamma 3, ma qual è il cast completo della serie tv di Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Raoul Bova: Guido Borghi
  • Maria Chiara Giannetta: Anna Della Rosa
  • Beatrice Arnera: Agata
  • Ginevra Francesconi: Sole
  • Elena Funari: Francesca
  • Matteo Oscar Giuggioli: Jacopo
  • Serena Iansiti: Laura De Santis
Ricerca