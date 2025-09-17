Buongiorno mamma 3: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Buongiorno Mamma 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, mercoledì 17 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Buongiorno Mamma 3, la terza stagione della fiction familiare di Canale 5 con Raoul Bova. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

È quasi Natale e Guido Borghi ha delle grandi novità per la sua famiglia. Vuole infatti annunciare ai suoi figli che ha deciso di sposarsi con Laura De Santis, la donna che frequenta ormai da diversi anni. Anni prima un tragico evento ha allontanato i Borghi, e ora sono tutti alla ricerca di un nuovo equilibrio. C’è chi è andato all’estero come Jacopo; chi come Francesca è rimasta a Bracciano e sta cercando di costruire una sua famiglia insieme a suo marito Karim; chi come Sole un marito non ce l’ha ma una famiglia sì, insieme a Greg e alla piccola Nina, e deve scoprire quale sia la sua strada; e infine chi come Michelino, ormai dodicenne, fa i conti con le sfide dell’adolescenza.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Buongiorno Mamma 3, ma qual è il cast completo della serie tv di Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: