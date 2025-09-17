Icona app
17 settembre 2025
TV
TV

Buongiorno mamma 3: quante puntate, durata e quando finisce

di Anton Filippo Ferrari
Buongiorno mamma 3: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Buongiorno mamma 3, la terza stagione della fiction su Canale 5? In tutto, come nella scorsa stagione, dovrebbero andare in onda sei puntate: la prima mercoledì 17 settembre 2025; la sesta e ultima mercoledì 22 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: mercoledì 17 settembre 2025
  • Seconda puntata: mercoledì 24 settembre 2025
  • Terza puntata: mercoledì 1 ottobre 2025
  • Quarta puntata: mercoledì 8 ottobre 2025
  • Quinta puntata: mercoledì 15 ottobre 2025
  • Sesta puntata: mercoledì 22 ottobre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Buongiorno mamma 3 su Canale 5? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 fino alla mezzanotte. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Buongiorno mamma 3, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca