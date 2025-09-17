Buongiorno mamma 3: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Buongiorno mamma 3, la terza stagione della fiction su Canale 5? In tutto, come nella scorsa stagione, dovrebbero andare in onda sei puntate: la prima mercoledì 17 settembre 2025; la sesta e ultima mercoledì 22 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 17 settembre 2025

Seconda puntata: mercoledì 24 settembre 2025

Terza puntata: mercoledì 1 ottobre 2025

Quarta puntata: mercoledì 8 ottobre 2025

Quinta puntata: mercoledì 15 ottobre 2025

Sesta puntata: mercoledì 22 ottobre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Buongiorno mamma 3 su Canale 5? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 fino alla mezzanotte. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Buongiorno mamma 3, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.