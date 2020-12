Brave ragazze, il cast del film: ecco attori e personaggi

Prendete quattro ragazze che per disperazione decidono di mettere in atto un colpaccio, derubare una banca travestite da uomini. A cosa non porta la disperazione. Anna, ad esempio, è una mamma sola di due bambini e non sa come tirare avanti con un misero compenso da donna delle pulizie. Oppure Maria, picchiata dal marito e fedele devota che non trova il coraggio di lasciarlo. E le sorelle Chicca e Caterina, che sognano di andare a vivere altrove la loro vita da sogno. Lo spunto del film Brave ragazze è tratto da un evento realmente accaduto. Il film, 2019, è diretto da Michela Andreozzi, che nel film interpreta anche una piccola parte. Ma chi vediamo nel cast?

Tutto sul film Brave ragazze: trama, cast e streaming

Il cast

Partiamo dalle quattro protagoniste di Brave ragazze. Ambra Angiolini interpreta Anna, una mamma sola con due figli da mantenere e con un lavoro saltuario come donna delle pulizie. Maria invece, interpretata da Serena Rossi, è una donna religiosa che viene spesso picchiata dal marito. Chicca invece è lesbica e sogna di lasciare l’Italia per cominciare da capo in Inghilterra, mentre sua sorella Caterina vuole frequentare l’università a Roma. Ad interpretare Chicca – Francesca – è Ilenia Pastorelli, mentre Caterina è interpretata da Silvia D’Amico. Nel cast vediamo anche Luca Argentero, che interpreta il commissario incaricato di capire chi sono i responsabili della rapina, Giovanni Morandi. Max Tortora invece interpreta Don Backy, mentre Michela Andreozzi – la regista – ha deciso di concedersi anche una parte nel film interpretando Franca. E ancora vediamo Fabio Morici che interpreta il medico, Federico Ielapi che interpreta Francesco, mentre Ludovica Paglia è Giulia. Michele Savoia infine interpreta un agente, Fabrizio Colica è Paco e Pietro Genuardi è il direttore della banca.

Dove vedere in tv e in streaming Brave ragazze

