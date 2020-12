Brave ragazze, dove vedere il film in tv e in streaming

Arriva in prima serata il film Brave ragazze, una commedia italiana diretta da Michela Andreozzi con un cast stellare: prendete quattro amiche disposte a tutto pur di migliorare la propria vita, anche sfociare nell’illegalità e rapinare una banca e avrete l’input per Brave ragazze. Nel cast vediamo Ambra Angiolini, Serena Rossi, Silvia D’Amico e Ilenia Pastorelli, insomma nomi con cui non si scherza. Ma dove vedere questo film?

In tv

Il film va in onda oggi – domenica 13 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlaty.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, lo si potrà rivedere in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand. Insomma, perderselo sarà veramente difficile.

