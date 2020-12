Brave ragazze, il film: trama, cast e streaming

Prendete Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico e avrete il film Brave Ragazze, una commedia del 2019 diretta da Michela Andreozzi (la quale si è anche cimentata con un piccolo ruolo) e definito un heist movie italiano. La vicenda trae spunto da un fatto realmente accaduto e la Andreozzi, dopo il film Nove lune e mezza con Claudia Gerini, si è messa in gioco con un cast tutto al femminile. Vediamo la trama e il cast del film.

Trama

Gaeta, 1981, quattro donne disoccupate provano a cambiare la loro vita collaborando in un’impresa ambigua. Anna è figlia della portinaia di uno stabile, ha due figli da mantenere e si mantiene facendo le pulizie. Maria invece è una donna religiosa e vittima di un marito violento, poi abbiamo le sorelle Chicca e Caterina: Chicca è attratta dalle donne e vuole lasciare l’Italia per andare a vivere in Inghilterra, la seconda invece vuole frequentare l’università a Roma. Unendo le loro esigenze, queste quattro donne decidono di svaligiare una banca travestendosi da uomini.

Cast

Nel cast di Brave ragazze vediamo ovviamente le già menzionate protagoniste: Ambra Angiolini interpreta Anna, Ilenia Pastorelli invece è Francesca, mentre Serena Rossi è Maria e Silvia D’Amico interpreta Caterina. Poi abbiamo Stefania Sandrelli, Luca Argentero, Max Tortora, Michela Andreozzi, Massimiliano Vado, Fabio Morici, Federico Ielapi, Ludovica Paglia, Michele Savoia, Fabrizio Colica e Pietro Genuardi.

Il cast del film Brave ragazze

Streaming

Ma dove vedere il film? Brave ragazze va in onda su Rai 1 domenica 13 dicembre 2020, alle ore 21:25. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in streaming può farlo su RaiPlay, anche tramite App.

Dove vedere in tv e in streaming Brave ragazze

