Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 3 febbraio

Questa sera, martedì 3 febbraio 2026, su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Boss in incognito 2026, il fortunato show condotto da Elettra Lamborghini, per un nuovo ciclo di quattro puntate in prima serata. Sarà ancora lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme dove vedere in tv e streaming Boss in incognito 2026 questa sera.

In tv

Appuntamento in prima serata e in prima visione su Rai 2 questa sera, martedì 3 febbraio 2026, con la conduzione di Elettra Lamborghini, alle ore 21.20.

Boss in incognito 2026 streaming live

Potete seguire Boss in incognito 2026 in diretta streaming live e on demand su Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2026? In tutto quattro nuovi appuntamenti, ogni lunedì in prima serata su Rai 2 dal 12 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.