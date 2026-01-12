Boss in incognito 2026: Elettra Lamborghini, conduttrice, azienda, datore di lavoro, anticipazioni, lavoratori, location, quante puntate, streaming

Torna Boss in incognito, il fortunato programma di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini, per un nuovo ciclo di quattro puntate in prima serata da lunedì 12 gennaio 2026. Sarà ancora lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Quattro i nuovi appuntamenti, ciascuno dedicato a realtà aziendali italiane d’eccellenza. I boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in una o più occasioni, ci sarà, in ogni puntata, la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura, con un nuovo aspetto e identità sempre diverse, per non farsi riconoscere.

Come sempre, l’esperienza di “Boss in incognito” metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni. Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss o con Elettra Lamborghini – pronti a impersonare un lavoratore con il loro travestimento – verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.

Boss in incognito 2026: quante puntate

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2026? In tutto quattro nuovi appuntamenti, ogni lunedì in prima serata su Rai 2 dal 12 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 12 gennaio 2026

Seconda puntata: 19 gennaio 2026

Terza puntata: 26 gennaio 2026

Quarta puntata: 2 febbraio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2026 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima visione dal 12 gennaio 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.