Boss in incognito 2026: anticipazioni, azienda, datore di lavoro, lavoratori, terza puntata, 27 gennaio, Rai 2

Questa sera, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata di stasera.

Anticipazioni prima puntata

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità e travestimenti ad hoc.

È Paola De Vecchis, direttore di produzione e responsabile ricerca e sviluppo di Frittoking, la protagonista di “Boss in incognito” di stasera. L’azienda, che ha il suo headquarter a Roma, produce snack salati, fritti e pastellati – dai supplì, ai fiori di zucca, ai filetti di baccalà – e, da qualche tempo, ha anche un reparto bakery, che sforna pinse e focacce. Prodotti che raggiungono quotidianamente pizzerie e rosticcerie in Italia, in Europa, arrivando fino ai mercati di Australia e Giappone. Nel corso della puntata, la boss Paola De Vecchis lavorerà in incognito al fianco di Violeta, una donna rumena, che, con piglio deciso, le insegnerà la preparazione dei fiori di zucca; lavorerà con Manuel nel reparto confezionamento, dove si svelerà all’ignaro figlio Simone; infine, incontrerà Shoel, un ragazzo originario del Bangladesh e con lui preparerà i supplì. Ad affiancare Paola, ci sarà come sempre la conduttrice, Elettra Lamborghini, che, in questa occasione, nei panni di Federica, andrà in incognito in due occasioni: affiancherà Giulia nel reparto Bakery e Marilena alla sfilettatura e frittura del baccalà.

Come sempre, l’esperienza di Boss in incognito metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni. Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss o con Elettra Lamborghini (pronti a impersonare un lavoratore con il loro travestimento), verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.

Boss in incognito: quante puntate

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2026? In tutto quattro nuovi appuntamenti, in prima serata su Rai 2 dal 12 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 12 gennaio 2026

Seconda puntata: 20 gennaio 2026

Terza puntata: 27 gennaio 2026

Quarta puntata: 3 febbraio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.