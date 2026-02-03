Boss in incognito 2026: anticipazioni, azienda, datore di lavoro, lavoratori, terza puntata, 3 febbraio, Rai 2

Questa sera, martedì 3 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata di stasera.

Anticipazioni prima puntata

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità e travestimenti ad hoc.

Protagonista dell’ultima puntata di questa edizione sarà Silvia Cecchini, amministratore delegato dell’azienda Tartufi Jimmy fondata negli anni ’80 dal papà Giovannino, detto “Jimmy”. Negli anni, Tartufi Jimmy ha saputo specializzarsi nella trasformazione del tartufo. Dopo la morte del papà, Silvia e suo fratello Andrea, hanno preso le redini dell’azienda portando avanti con grande forza ed entusiasmo il progetto di famiglia. Con sede a Pietralunga (PG), l’azienda impiega 120 collaboratori e in un solo mese è in grado di processare 10 tonnellate di tartufo fatturando 36 milioni di euro all’anno. Nella sua avventura in incognito, Silvia affiancherà i suoi dipendenti: Sonia le insegnerà come lavare e selezionare i tartufi freschi, Monia le farà vedere come si preparano alcuni prodotti a base di tartufo secco, con Lara imparerà come fare il carpaccio e il caviale di tartufo fresco e con Roberta si dedicherà al packaging di vari prodotti, dai più classici fino ai più innovativi come l’essenza di tartufo. Nei boschi di Pietralunga andrà invece in incognito – in missione per conto della Boss Silvia – Elettra Lamborghini, che con Maksym e la sua fedelissima amica a quattro zampe, imparerà a ricercare e cavare i tartufi.

L’esperienza di “Boss in incognito” metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni. Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss o con Elettra Lamborghini (pronti a impersonare un lavoratore con il loro travestimento), verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.

Boss in incognito: quante puntate

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2026? In tutto quattro nuovi appuntamenti, in prima serata su Rai 2 dal 12 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 12 gennaio 2026

Seconda puntata: 20 gennaio 2026

Terza puntata: 27 gennaio 2026

Quarta puntata: 3 febbraio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.