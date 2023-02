Chi è BigMama, la rapper che duetta con Elodie a Sanremo 2023 nella serata delle Cover

BigMama è la rapper simbolo del body positive che duetta con Elodie al Festival di Sanremo 2023 nella serata delle Cover di oggi, 10 febbraio. Insieme canteranno American Woman. Big Mama è una delle artiste più interessanti del panorama urban italiano. Avellinese classe 2000, il suo vero nome è Marianna Mammone. La giovane cantante ha pubblicato lo scorso 15 aprile il suo primo Ep, dal titolo decisamente coraggioso: “Next Big Thing”. È stata anche tra i cantanti del Concertone del Primo maggio 2022.

“Mi gridavano cicciona, ora guardate quanto sono figa!”, ha esclamato in quell’occasione. Mai parlare male di qualcuno, poi magari te lo ritrovi che canta… sul palco del Concertone”, ha detto ironica. BigMama ha raccontato di aver subito episodi di bullismo da piccola. Così la rapper è diventata un simbolo del body positive, il movimento sociale nato per tutelare anche chi non possiede un corpo ‘convenzionale’. Big Mama inoltre si è dichiarata bisessuale. Ma vediamo chi è BigMama, che duetta con Elodie nella serata delle Cover di Sanremo 2023.

Chi è, carriera

Marianna Mammone, questo il suo vero nome, è nata ad Avellino, in Campania, nel 2000. È cresciuta in un piccolissimo paese di provincia, prima di arrivare nel 2019 a Milano. Appassionata di cultura hip hop e scrittura, diventa un’artista rap. Nel 2013 scrive i primi testi e li registra tra le pareti della sua stanza pubblicando i brani su YouTube.

La scelta del nome d’arte BigMama sia perché è sovrappeso, ma anche perché in slang ‘BigMama’ indica una donna forte, a capo di un movimento. Nei suoi testi affronta senza giri di parole temi come il bullismo e la discriminazione. Anche omofobia e autolesionismo: sono tra i temi delle sue canzoni. Dal 2019 in avanti, BigMama ha infatti lavorato assiduamente producendo una serie di singoli molto intensi e personali. Tra i primi pezzi di successo Mayday e Formato XXL. Nel 2021 è entrata nella major in Epic/Sony Music.