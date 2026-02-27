Icona app
TV

Quanto guadagna Bianca Balti: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

di Redazione TPI

Quanto guadagna Bianca Balti: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

Quanto guadagna Bianca Balti, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 nella serata di stasera, venerdì 27 febbraio 2026, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini? Stiamo parlando di una top model famosa in tutto il mondo. Sullo stipendio di Bianca Balti per Sanremo 2026 possiamo dire subito che non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. Quel che sappiamo è che il cachet della co-conduttrici e co-conduttori che si sono alternati negli anni scorsi dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro a serata. Cifre che potrebbero essere più basse nel caso di una semplice ospitata e in ogni caso non sono state ufficializzate dalla Rai. Per lei ovviamente il grosso dei guadagni arriva grazie al suo lavoro di top model, con tutti i grandi marchi della moda pronti a contendersela.

Streaming e tv

Abbiamo visto quanto guadagna Bianca Balti al Festival di Sanremo 2026, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

