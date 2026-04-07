Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:12
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Belve streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, 7 aprile 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Belve streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, 7 aprile 2026

Questa sera, 7 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Belve, la nuova edizione (2026) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani. Oltre alle consuete interviste, tra le novità nomi della comicità italiana a rotazione. E non mancherà la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. In più le ultime tre puntate di questa edizione saranno dedicate ai protagonisti della cronaca nera con l’appuntamento intitolato Belve Crime. Altra novità, le interviste a persone comuni.

Belve streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Potrete anche recuperare le singole interviste o l’intera puntata grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Belve 2026, ma quante puntate sono previste su Rai 2? In tutto andranno in onda otto puntate: le prime cinque puntate sono quelle tradizionali, con ospiti personaggi famosi pronti a raccontarsi senza filtri. Le ultime tre saranno quelle di Belve Crime, spin off del programma testato con successo lo scorso anno, con interviste ai protagonisti di storie drammatiche di cronaca. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: 7 aprile OGGI
  • Seconda puntata: 14 aprile
  • Terza puntata: 21 aprile
  • Quarta puntata: 28 aprile
  • Quinta puntata: 5 maggio
  • Sesta puntata: 12 maggio
  • Settima puntata: 19 maggio
  • Ottava puntata: 26 maggio
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 7 aprile
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 7 aprile su Rete 4
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 7 aprile
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 7 aprile su Rete 4
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 7 aprile 2026 su La7
TV / Il Commissario Montalbano – L’odore della notte: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1
TV / Belve 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 7 aprile 2026
TV / Belve: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 7 aprile 2026
TV / Belve 2026: torna il programma di Francesca Fagnani su Rai 2
TV / Ascolti tv lunedì 6 aprile: Io e te dobbiamo parlare, Le donne della Bibbia
Ricerca