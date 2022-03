Belve: ospiti e anticipazioni puntata 18 marzo Rai 2 Francesca Fagnani

Questa sera, venerdì 18 marzo 2022, in seconda serata su Rai 2 va in onda Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, alle ore 22.55. Ma chi sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni e ospiti

Francesca Fagnani incontra questa sera a Belve Valeria Marini e Aurora Ramazzotti. Valeria Marini racconterà un momento doloroso e inedito della sua vita, un aborto avuto a 15 anni per decisione della madre. Valeria racconterà di volere ancora un figlio e di soffrire per l’assenza del rapporto con il padre. Poi si parlerà della sua vita artistica dal Bagaglino a Bambola.

Il racconto della sua adolescenza, delle polemiche social, dei suoi problemi alimentari sono al centro dell’intervista di Aurora Ramazzotti che svelerà di esser finita in coma etilico. Inoltre parlerà di Tomaso Trussardi secondo marito della madre Michelle Hunziker, del rapporto col padre Eros e della difficoltà di essere figlia d’arte.

Streaming e tv

Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) il venerdì sera (ore 22.55) con la conduzione di Francesca Fagnani. Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare clip e l’intera puntata (ovviamente dopo la messa in onda) grazie alla funzione on demand.