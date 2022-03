Valeria Marini: “A 15 anni mia madre mi ha fatto abortire a mia insaputa”

Valeria Marini si apre e rivela un particolare inedito e drammatico della propria gioventù. Ospite della trasmissione di Rai 2 “Belve”, la showgirl ha raccontato che quando aveva appena 15 anni sua madre la portò in ospedale ad abortire senza neanche dirglielo. In passato, appena adolescente, Valeria Marini ha avuto una relazione con un uomo adulto, “molto più grande di lei”, del quale era rimasta incinta. Una storia che è finita con un’interruzione di gravidanza, quando lei era poco più che una bambina.

Una scelta dolorosa, compiuta per giunta non per sua volontà, ma su decisione della madre: “Avevo circa 15 anni, ero molto ragazzina, non sapevo neanche che avrei subito un’interruzione di gravidanza, mia madre l’ha fatto per il mio bene. L’amore che provavo per questa persona era molto turbato, lui era molto violento. Ho cancellato un po’ dalla memoria, dalla mia memoria, perché ho sofferto molto”, ha raccontato la showgirl a Francesca Fagnani, nella puntata che andrà in onda stasera in seconda serata su Rai 2. Ma Valeria Marini non è critica nei confronti della madre, anzi l’ha perdonata e la ringrazia: “Mia mamma l’ha fatto per il mio bene. Mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata con una persona che non mi amava, che mi faceva del male. Non posso far altro che ringraziarla”. Il sito DavideMaggio.it ha pubblicato una clip dell’intervista.