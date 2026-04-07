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Belve 2026: quante puntate, durata e quando finisce

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AGF
di Redazione TPI

Belve 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Belve 2026? Il programma di successo condotto da Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 dal 7 aprile 2026. In tutto sono previste otto puntate, per farci compagnia durante tutta la primavera. Tante le novità di questa stagione. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Appuntamento dal 7 aprile in prima serata su Rai 2. Le prime cinque puntate sono quelle tradizionali, con ospiti personaggi famosi pronti a raccontarsi senza filtri. Le ultime tre saranno quelle di Belve Crime, spin off del programma testato con successo lo scorso anno, con interviste ai protagonisti di storie drammatiche di cronaca. Vediamo insieme la programmazione completa.

  • Prima puntata: 7 aprile
  • Seconda puntata: 14 aprile
  • Terza puntata: 21 aprile
  • Quarta puntata: 28 aprile
  • Quinta puntata: 5 maggio
  • Sesta puntata: 12 maggio
  • Settima puntata: 19 maggio
  • Ottava puntata: 26 maggio

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Belve? Appuntamento in prima serata dal 7 aprile 2026 per otto puntate alle ore 21.20 con Francesca Fagnani. La durata è di circa due ore, fino alle 23.30 circa.

Streaming e tv

Dove vedere Belve 2026 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 7 aprile 2026 alle ore 21.20 con Francesca Fagnani. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Redazione TPI
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