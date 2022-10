Iva Zanicchi insulta Sevaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: “Non c’era cattiveria”

Iva Zanicchi insulta Sevaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: arrivano le scuse

“Non c’era cattiveria”: Iva Zanicchi si scusa con Selvaggia Lucarelli per averla insultata nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 nella serata di sabato 8 ottobre.

Dopo aver ricevuto uno 0 dalla giornalista per la sua performance, infatti, la cantante aveva insultato Selvaggia Lucarelli dandole della “tr**a”.

Sui social era montato subito il caso anche se il labiale della Zanicchi non era così chiaro da poter affermare con certezza l’insulto.

Insulto che a questo punto è stato direttamente confermato da Iva Zanicchi, che ha rotto il silenzio sul suo profilo Twitter.

“Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente – ha scritto la cantante – Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”.

Ma un’altra lite ha caratterizzato la prima puntata di Ballando con le Stelle, quella tra Giampiero Mughini e Guillermo Mariotto.

Anche in questo caso la miccia è esplosa quando lo stilista ha rifilato uno 0 all’esibizione di Mughini con quest’ultimo che ha affermato: “Chiudiamo qua, io non dirò più mezza parola, perché se qualcuno vuole offenderti o lo prendo a calci in c**o, qualcuno vuole offenderti. Sii buono non dire più neanche una parola, risparmiami anche un respiro”.