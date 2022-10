Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi insulta Selvaggia Lucarelli? | VIDEO

Scoppia il caso a Ballando con le Stelle: durante la prima puntata del programma, andata in onda su Rai 1 nella serata di sabato 8 ottobre, Iva Zanicchi avrebbe insultato Selvaggia Lucarelli.

🟠 Iva Zanicchi offende Selvaggia Lucarelli durante la diretta di #BallandoConLeStelle. Poco dopo Milly Carlucci si scusa, annunciando verifiche. Iva Zanicchi intanto riceve un bonus e vince la prima puntata. pic.twitter.com/WlDdDYcXNQ — Trash Italiano (@trash_italiano) October 8, 2022

La cantante, in coppia con il ballerino Samuel Peron, ha subito lanciato una frecciatina alla produzione della trasmissione sull’orario in cui si è esibita: “Io non sono abituata a stare in piedi alle undici e mezza di sera”.

TV / "Lo prendo a calci in c**o": Giampiero Mughini contro Guillermo Mariotto

Poi, al cospetto dei giudici, non ha trattenuto il suo disappunto. Se Fabio Canino, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni hanno espresso valutazioni positive sulla sua performance, altrettanto non si può dire di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

La giornalista ha sentenziato: “L’hai buttata in caciara, il ballo è stato un disastro”. Mentre lo stilista ha giudicato l’esibizione della cantante con le seguenti parole: “Due passetti li hai fatti, ma ci aspettiamo di più da te”.

“Dammi quel cacchio che vuoi” ha risposto Iva Zanicchi rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli. Poi, durante l’assegnazione dei voti, l’interprete ha replicato al voto di Guillermo Mariotto con un sonoro “Ma vaffa…”.

Ma, secondo i social, l’epiteto più grave la Zanicchi lo avrebbe rivolto alla Lucarelli. Dopo aver ricevuto uno zero dalla giornalista, infatti, la cantante, secondo l’interpretazione del labiale che molti hanno dato sui social, avrebbe dato della “tr**a” a Selvaggia Lucarelli.