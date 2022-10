“Lo prendo a calci in c**o”: Giampiero Mughini contro Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle | VIDEO

Giampiero Mughini contro Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle

“Se qualcuno vuole offenderti lo prendo a calci in c**o”: così Giampiero Mughini si è rivolto nei confronti di Guillermo Mariotto nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 nella serata di sabato 8 ottobre.

L’esibizione del giornalista e opinionista tv è stata stroncata da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto con lo stilista che ha commentato: “Da fermo, seduto, lui ha quella spocchia da uomo saggio, che con le sue parole ci incanta tutti, io vorrei che quella cazzimma la portasse nel ballo”.

Un giudizio che non ha sconvolto più di tanto Mughini che però si è inalberato quando ha ricevuto uno 0 dallo stilista.

“Chiudiamo qua, io non dirò più mezza parola, perché se qualcuno vuole offenderti o lo prendo a calci in c**o, qualcuno vuole offenderti. Sii buono non dire più neanche una parola, risparmiami anche un respiro” ha affermato Giampiero Mughini.

“Sai c’è gente che aspetta tutta la vita per avere un occasione del genere, un’occasione di insultare senza rischiare di essere presi a calci in c**o” ha aggiunto successivamente l’opinionista.

La puntata di ieri ha visto anche un altro scontro, quello tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi con quest’ultima che, secondo i social, avrebbe insultato pesantemente la giornalista.