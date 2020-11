Ballando con le stelle 2020: anticipazioni e ospiti decima puntata

Questa sera, sabato 21 novembre 2020, va in onda la decima e ultima puntata di Ballando con le stelle, l’edizione 2020 slittata nel palinsesto Rai a causa della pandemia con tantissimi ballerini che partecipano come di consueto in coppia. Quest’edizione, come le precedenti, è condotta da Milly Carlucci e al suo fianco Paolo Belli. Per questa 15esima edizione, il talent show ha puntato su un cast che sta regalando grandi scintille. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata finale di Ballando con le stelle 2020 in onda oggi, 21 novembre 2020.

Anticipazioni e ospiti della decima puntata

Secondo le anticipazioni della serata finale, questa sera a Ballando con le stelle ci si giocherà il tutto per tutto. Dopo settimane di prove estenuanti e ballottaggi, sono sette le coppie che si sfideranno per vincere quest’edizione: Tullio Solenghi – Maria Ermachkova; Paolo Conticini – Veera Kinnunen; Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca – Lucrezia Lando; Elisa Isoardi – Raimondo Todaro; Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira. Alessandra Mussolini per ora parte svantaggiata perché il suo compagno di ballo, Maykel Fonts, è risultato positivo al Covid-19: ballerà da sola o sarà affiancata da qualcun altro? Pare che la Mussolini ballerà con Samuel Peron.

Ovviamente a valutare le performance dei ballerini sarà la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Non mancheranno i commenti dell’antigiuria composta da Rossella Erra, Antonio Razzi e Gianni Ippoliti.

Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle

E chi sarà la ballerina per una notte? Per questa puntata conclusiva vedremo sul palcoscenico proprio la regina della giuria, Carolyn Smith, che si esibirà in un numero realizzato per l’occasione festeggiando non soltanto un’edizione da record ma anche per una ricorrenza speciale (soffia 60 candeline).

Nel corso della serata, saranno assegnati anche tre riconoscimenti: il Premio Aiello alla coppia che ha disputato il maggior numero di spareggi, il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante e il Premio Speciale della Giuria alla migliore esibizione in assoluto. Gareggeranno, per questi titoli, anche le coppie eliminate finora: Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman; Vittoria Schisano – Marco De Angelis; Antonio Catalani – Tove Villfor.

Tutti su ballerini e ballerine di Ballando con le stelle 2020

Questa sera ci sarà anche la finale del torneo “Ballando con te” dedicato alla gente comune e a stabilire la vittoria sarà il pubblico da casa, che potrà votare il concorrente preferito attraverso i social. Per la finalissima si sfideranno Giovanni Lupi e Livia Nulli (Roma), Naima Academy (Genova), The Project Kids (Bergamo), Desiree Zaccaro e Francesco Ficco (Taranto). Stasera quindi appuntamento per la puntata finale di Ballando con le stelle in onda su Rai 1.

