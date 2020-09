Bake Off Italia, parte la nuova edizione con un nuovo giudice

A partire da venerdì 4 settembre 2020, arriva in prima serata su Real Time la nuova stagione di Bake Off Italia – Dolci in forno, il bakery show condotto da Benedetta Parodi. Si tratta di un talent show che va in onda dal 2013 e si basa sulla sfida tra pasticceri amatoriali. Le origini ovviamente sono british, trae ispirazione dal programma originale The Great British Bake Off trasmesso su BBC. In Italia il programma è prodotto da Magnolia ed infatti va in onda in casa Real Time. Cosa si vince? Un po’ come MasterChef, anche in Bake Off Italia il vincitore avrà l’opportunità di pubblicare il proprio libro di ricette: dalla sesta stagione, però, il premio è cambiato e consiste nel fare un viaggio firmato Secret Escapes. Finora sono andate in onda sette stagioni, quella corrente è l’ottava. Vediamo tutte le informazioni.

Bake Off Italia 2020, le prove

In cosa consiste? Come ogni show di cucina, anche Bake Off vedrà i suoi aspiranti pasticceri sfidarsi i prove all’ultimo cucchiaio già dalla prima puntata. Ci saranno tre sfide da superare: la prima, la prova creativa, permetterà ai pasticceri di dare libero sfogo alla prova fantasia e reinterpretare le ricette classiche della pasticceria. La seconda, la prova tecnica, invece si baserà su manualità ed abilità nel realizzare la stessa torta. La terza prova, quella a sorpresa, non avrà regole e servirà semplicemente per mettere in difficoltà i concorrenti.

Bake Off Italia, i giudici e gli ospiti

Tante le novità per questa stagione, in primis l’allestimento dell’iconico tendone di Bake Off Italia, allestito a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. Nel corpo dei giudici quest’anno vedremo brillare quattro nomi, di cui l’ultima è una fresca novità (anche se ben conosciuta in casa Real Time). Oltre ai veterani Ernst Knam e Clelia D’Onofrio, vedremo di nuovo Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza, giudice di “Cortesie per gli ospiti” che in Bake Off aggiungerà il suo tocco raffinato.

Anche quest’anno ovviamente ci saranno degli ospiti: tra quelli già annunciati Federico Fashion Style, il parrucchiere dei Vip, Imma Polese e Matteo Giordano dal Castello delle Cerimonie, Enzo Miccio il wedding planner, Chiara Maci, la vincitrice dello scorso anno di Bake Off Italia Martina Russo e l’ambasciatore ufficiale della cucina giapponese in Italia Chef Hiro. E ancora vedremo la food star internazionale Gino D’Acampo e il maestro pasticciere della costa amalfitana Sal De Riso.

Bake Off Italia, i concorrenti

Quest’anno i concorrenti in gara a Bake Off Italia sono 16. Ecco l’elenco:

Alessandra (38 – Anzio, RM)

Alessia (28 – Padova)

Arturo (36 – Rimini)

Chiara (34 – Varano Borghi, VA)

Donato (36 – Bologna)

Elena (20 – Conegliano, TV)

Elisabetta (59 – Milano)

Fedele (44 – Castrovillari, CS)

Gino (25 – Firenze)

Giovanni (24 – Locate Varesino, CO)

Giacomo (37 – Milano)

Matteo (35 – Milano)

Monia (45 – Folignano, AP)

Philippe (25 – Segno, TN)

Sara (28 – Gallarate, VA)

Valeria (38 – Palermo).

Tutti i concorrenti di Bake Off Italia 2020

Bake Off Italia, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere Bake Off Italia? L’ottava edizione viene trasmessa in chiaro e in prima serata sia su Real Time (tasto 31 del digitale terrestre) che su canale Nove (quindi tasto 9 del telecomando del digitale terrestre). La nuova stagione parte venerdì 4 settembre 2020, alle ore 21:20. Potete anche seguirla in diretta streaming accedendo alla piattaforma Dplay, selezionando poi la diretta di Real Time.

