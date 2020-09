Bake Off Italia 2020, tutti i concorrenti dell’ottava edizione

Questa sera torna l’appuntamento con Bake Off Italia. L’ottava edizione potrà contare sulla presenza di quattro giudici (uno in più rispetto all’anno scorso): si tratta di Csaba dalla Zorza, un volto ben noto in casa Real Time poiché partecipa come giudice a “Cortesie per gli ospiti” e che, in Bake Off, andrà ad affiancare il severo giudizio di Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Come ogni anno, il programma è condotto da Benedetta Parodi. Ma chi vediamo nel cast del programma? Vediamo insieme i concorrenti.

Tutto su Bake Off Italia 2020: giudici, format, streaming

Bake Off Italia 2020, i concorrenti: tutto il cast

Quest’anno a partecipare sono in 16, 16 aspiranti pasticceri il cui obiettivo è vincere. Ecco l’elenco completo:

Alessandra (38 – Anzio, RM)

Alessia (28 – Padova)

Arturo (36 – Rimini)

Chiara (34 – Varano Borghi, VA)

Donato (36 – Bologna)

Elena (20 – Conegliano, TV)

Elisabetta (59 – Milano)

Fedele (44 – Castrovillari, CS)

Gino (25 – Firenze)

Giovanni (24 – Locate Varesino, CO)

Giacomo (37 – Milano)

Matteo (35 – Milano)

Monia (45 – Folignano, AP)

Philippe (25 – Segno, TN)

Sara (28 – Gallarate, VA)

Valeria (38 – Palermo).

Chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 2020

Chiara, 34 anni, viene da Varano Borghi nel Varese ed è una food-writer, gestisce un blog (bocconciniqb.com) e propone una versione esteticamente identica delle sue ricette anche per i cani. Elisabetta invece viene da Milano, ha 59 anni e lavora come impiegata bancaria, vorrebbe aprire una sua pasticceria in stile chabby chic. Giovanni, 24 anni, è un tecnico informatico e viene da Locate Varesino (Como), la sua passione per i dolci nasce dall’infanzia quando, per golosità, si è impegnato a preparare dolci. Giacomo, in arte Peperita, viene da Milano, ha 37 anni, è un impiegato di giorno e una Drag Queen di notte. Nel 2017, ha vinto il titolo di Miss Drag Queen imitando Benedetta Parodi.

Matteo ha 35 anni e viene da Milano, è molto preciso e ordinato anche nelle sue ricette, vorrebbe aprire un giorno una pasticceria che rispecchi il suo stile. Sara, 28 anni, viene da Gallarate (Varese) ed è una designer. Alessia è una maestra d’asilo con un amore sfrenato per la pasticceria. Elena, diplomata in pasticceria, sogna di aprirne una tutta sua. Arturo si definisce nerd, ha una passione per la tecnologia e tantissimi hobby, invece Philippe è un fisioterapista che ha la passione per il vino, i dolci e le donne. Alessandra, di Anzio, è mamma di due bambine, la chiamano “Boungaville” perché ha sempre la testa tra le nuvole.

Monia ha avuto un’importante carriera in banca, ma ha deciso di tagliare gli impegni per stare più tempo con la famiglia e si è data al cake design. Valeria invece è una cantante lirica di Palermo, ha due figlie e un marito e le piace creare dolci che siano anche belli da vedere, si è anche costruita un laboratorio casalingo che chiama la “stanza magica”. Gino studia storia dell’arte e lavora come mediatore culturale, organizza spesso visite e tour nei musei, è molto creativo e ama disegnare. Infine Donato è un barman, sportivo che ha la competizione nel sangue.

