Foto shock della sanitaria: caposala posta la foto di lei che ricuce un cadavere. Verifiche dell’Asl di Brindisi

Una caposala dell’ospedale Perrino di Brindisi si è fatta fotografare nell’obitorio mentre stava ricucendo l’addome di un cadavere che era stata sottoposta ad autopsia, pubblicando poi le immagini sul suo profilo social.

In un secondo momento è arrivata una precisazione “Non è una caposala, ma un tecnico sanitario di laboratorio biomedico ed è regolarmente iscritta all’Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica e Professioni sanitarie tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione, la sanitaria che ha pubblicato sul suo profilo social uno scatto mentre ricuce un cadavere dopo un’autopsia” lo ha sottolineato in una nota il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli.

“È estremamente grave e di pessimo gusto che meriterebbe l’intervento dell’Ordine degli infermieri e l’avvio di un procedimento disciplinare” ha detto Anelli. Non so se ci siano profili di carattere penale e neppure se si possa parlare di vilipendio di cadavere, ma questa vicenda deve essere approfondita da chi di dovere. Ne va della tutela e del decoro della professione, oltre che del buon gusto. Non bello pubblicare sui social le immagini di una salma, sarebbe stato opportuno non farlo”. La protagonista della vicenda è la coordinatrice del reparto di Anatomia e Istologia patologica dell’ospedale di Brindisi. Le immagini della sua “storia” pubblicate su un social network la ritraggono sorridente mentre sutura l’addome della salma adagiata sul tavolo autoptico, ancora con i visceri esposti.