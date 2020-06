Ascolti tv venerdì 5 giugno 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 5 giugno 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la fiction Il coraggio di Angela in prima tv. Su Canale 5 invece la puntata finale di Amici Speciali, che ha visto proclamare il suo vincitore. Su Rai 2 invece è andato in onda il film Sabbia rosso sangue. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 5 giugno 2020?

Ascolti tv 5 giugno 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera articolo in aggiornamento Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera articolo in aggiornamento Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 articolo in aggiornamento 🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI,

Potrebbero interessarti Irama, il toccante monologo dedicato a George Floyd: testo integrale e video Amici Speciali, Irama vince il talent di Maria De Filippi Chi è Silvana Fucito: la donna che combatte la camorra raccontata ne Il coraggio di Angela