TV
Ascolti tv venerdì 11 settembre: Suzuki Jukebox – La notte delle hit, L’erede
Ascolti tv venerdì 11 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 11 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Suzuki Jukebox – La notte delle Hit. Su Rai 3 La legge di Lidia Poet. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 11 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv venerdì 11 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
In aggiornamento…
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.