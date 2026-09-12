Ascolti tv venerdì 11 settembre: Suzuki Jukebox – La notte delle hit, L’erede

Ascolti tv venerdì 11 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 11 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Suzuki Jukebox – La notte delle Hit. Su Rai 3 La legge di Lidia Poet. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 11 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.