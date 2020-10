Ascolti tv sabato 17 ottobre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 17 ottobre 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle. Su Canale 5 il talent Tu si que vales. Su Rai 2 SWAT. Su Italia 1 il cartone animato Ferdinand. Su Rai 3 il film Contromano. Su Rete 4 Die Hard – Un buon giorno per morire. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 17 ottobre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 17 ottobre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Canale5 – Tú sí que vales: 4.888.000 spettatori (25,8% di share)

Rai1 – Ballando con le Stelle: 4.171.000 spettatori (21,7% di share)

Italia1 – Ferdinand: 1.176.000 (5,1%)

Rai2 – S.W.A.T.: 1.166.000 (4,8%)

Rai3 – Contromano: 1.041.000(4,7%)

Rete4 – Die Hard: 510.000 (2,2%)

La7 – Jfk, un caso ancora aperto: 339.000 (1,9%)

Tv8 – Black Book:314.000 (1,5%)

Nove – Avamposti: 279.000 (1,3%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Canale5 – Striscia la Notizia: 4.582.000 spettatori (19,1% di share)

Rai3 – Le Parole della Settimana: 1.482.000 (6,2%)

La7 – Otto e Mezzo: 1.148.000 (4,8%)

Rete4 – Stasera Italia: 1.128.000 (4,7%)

Italia1 – C.S.I.: 1.095.000 (4,6%)

Tv8 – Quattro Ristoranti: 302.000 (1,3%)

Nove – Fratelli di Crozza: 388.000 (1,7%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Rai1 – L’Eredità: 3.650.000 spettatori (18,1%)

Canale5 – Caduta Libera: 3.353.000 (17,1%)

Rai3 – Blob: 917.000 (4,1%)

Rete4 – Tempesta d’Amore: 796.000(3,7%)

Rai2 – N.C.I.S. Los Angeles: 779.000 (3,6%)

Italia1 – C.S.I. New York: 508.000 (2,4%)

Tv8 – X Factor: 183.000 (1%)

La7 – The Good Wife: 176.000 (0,9%)

Nove – Gino cerca Chef: 101.000 (0,5%).

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI CLICCA QUI

Potrebbero interessarti La trasformazione di Paolo Del Debbio: “Ho perso 27 chili” Antonio Ricci ricoverato in ospedale per Coronavirus Ballando con le Stelle 2020: eliminati e classifica quinta puntata oggi, 17 ottobre