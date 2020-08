Ascolti tv sabato 15 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 15 agosto 2020? Su Rai 1 ieri sera è andato in onda in replica il programma Una storia da cantare – Lucio Dalla, mentre su Canale 5 è stata trasmessa una puntata di La sai l’ultima?. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 15 agosto 2020?

Ascolti tv 15 agosto 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera A vincere la serata è Rai 1 con la replica di Una storia da cantare, dedicata a Lucio Dalla che ha ottenuto 1.297.000 spettatori pari al 10,8% di share. Su Canale 5 la replica de La Sai l’Ultima? – Digital Edition ha raccolto davanti al video 1.096.000 spettatori con uno share del 9%. Su Rai 2 Incubo in Paradiso ha interessato 1.075.000 spettatori (7,6%). Su Italia 1 Stardust ha intrattenuto 560.000 spettatori (4.6%). Su Rai 3 C’era una volta il West ha appassionato 1.105.000 spettatori con l’8,1%. Su Rete 4 Sabrina ha totalizzato un ascolto medio di 673.000 spettatori (5,5%). Su La7 Laguna blu ha registrato 354.000 spettatori con il 2,5%. Su Tv8 In mezzo scorre il fiume ha segnato 304.000 spettatori (2,3%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè ha totalizzato 2.524.000 spettatori con il 18%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato una media di 1.671.000 spettatori con uno share del 12,1%. Su Italia 1 CSI 10 ha registrato 580.000 spettatori con il 4,1%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha informato 701.000 persone (5,4%) nella prima parte e 798.000 (5,6%) nella seconda. Su La7 In Onda ha informato 518.000 spettatori (3,8%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena è vista da 2.458.000 spettatori con il 22,6%. Su Canale 5, in replica, The Wall ha convinto 1.279.000 spettatori con il 12%.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, VEDI L’ARCHIVIO

Potrebbero interessarti Una storia da cantare, l’omaggio a Lucio Dalla in replica su Rai 1 Una storia da cantare – Lucio Dalla: gli ospiti della puntata Incubo in paradiso: trama, cast e streaming del film su Rai 2