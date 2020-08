Una storia da cantare, l’omaggio a Lucio Dalla in replica su Rai 1

Questa sera, sabato 15 agosto 2020, va in onda in replica su Rai 1 – in prima serata – Una storia da cantare, uno spettacolo condotto da Enrico Ruggeri con Bianca Guaccero dall’Auditorium Rai di Napoli dedicato ai grandi cantautori italiani: la puntata di questa sera vede come protagonista Lucio Dalla. Uno dei più grandi cantautori italiani, autore di canzoni come Caruso e Piazza Grande, scomparso nel 2012. Una storia da cantare con Lucio Dalla va in onda a partire dalle 21.25, su Rai 1. Ecco gli ospiti e le anticipazioni dello spettacolo di stasera.

Ospiti

Enrico Ruggeri, nel ruolo di narratore, e Bianca Guaccero apriranno, nella puntata in replica oggi, una porta sul vivace mondo del cantautore bolognese, vero e proprio patrimonio della gente, sia nella sua Bologna che nel mondo, grazie a classici diventati internazionali come “Caruso”, brani sperimentali che lo rendono attuale anche agli occhi dei più giovani, passando dal pop che l’ha fatto amare da grandi e bambini con le intramontabili “L’anno che verrà” e “Attenti al lupo”.

Tanti gli ospiti, che proietteranno gli spettatori nella sua caleidoscopica vita fatta di musica, arte e passioni. Amici di una vita che attraverso le canzoni e i ricordi racconteranno l’artista e l’uomo con episodi inediti e curiosità vissuti in prima persona e, insieme a giovani cantanti, ripercorreranno i suoi evergreen sostenuti dalla grande band diretta da Maurizio Filardo.

In studio, Renzo Arbore e Gigi Proietti eccezionalmente in coppia racconteranno il lato più divertente di Lucio. Non mancheranno aneddoti vissuti in anni di live insieme agli Stadio, la sua storica band, e ancora, Patty Pravo, Nina Zilli, Il Volo, Irene Grandi, Ghemon, Tiromancino, Francesco Gabbani, Noemi, Fabrizio Moro, Serena Rossi e Stefano Fresi.

Non potrà mancare un collegamento dall’amata Bologna: saranno Ron e Gigi D’Alessio a fare da ciceroni nella sua casa al civico 15 di via D’Azeglio, con incursioni nelle stravaganti e colorate stanze che hanno ospitato la creatività di un uomo straordinario e di un artista capace di sfuggire a tutte le etichette.

Una storia da cantare Lucio Dalla: dove vederlo in tv

Dove vedere il programma Una storia da cantare? La seconda puntata con protagonista Lucio Dalla va in onda sabato 15 agosto 2020, alle ore 21:25, su Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può farlo su RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione i contenuti che vanno in onda in tv anche per lo streaming. Potete guardarli tramite pc, smartphone e tablet.

