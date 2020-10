Ascolti tv mercoledì 28 ottobre: Ulisse, Mare fuori, Juventus-Barcellona

Ascolti tv mercoledì 28 ottobre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 28 ottobre 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta. Su Rai 2 la serie tv Mare fuori. Su Rai 3 il programma Chi l’ha visto? Su Canale 5 la sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona. Su Italia 1 il film Grease. Su Rete 4 Stasera Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 28 ottobre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 28 ottobre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 2.952.000 spettatori pari al 13.1 per cento di share. Su Canale 5 il match di Champions League Juventus-Barcellona ha raccolto davanti al video 6.173.000 spettatori pari al 23 per cento di share. Su Rai 2 Mare Fuori ha interessato 1.716.000 spettatori pari al 7.5 per cento di share (primo episodio 1.684.000 – 6.4 per cento, secondo 1.751.000 – 9.4 per cento). Su Italia 1 Grease ha catturato l’attenzione di 1.217.000 spettatori (5.1 per cento). Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.764.000 spettatori pari ad uno share del 7.9 per cento. Su Rete 4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 965.000 spettatori con il 4.3 per cento di share. Su La7 Atlantide ha registrato 693.000 spettatori con uno share del 3.6 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.468.000 spettatori con il 15.8 per cento. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.817.000 spettatori con uno share del 17.6 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post segna il 4.8 per cento con 1.371.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.231.000 spettatori con il 4.4 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? ha convinto 1.162.000 spettatori pari al 4.3 per cento e Un Posto al Sole ha appassionato 1.702.000 spettatori pari al 6 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia News ha radunato 1.455.000 individui all’ascolto (5.3 per cento) nella prima parte e 1.324.000 (4.6 per cento) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.063.000 spettatori (7.3 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.144.000 spettatori (17.1 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 4.736.000 spettatori (21.1 per cento). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.767.000 spettatori con il 15.3 per cento di share e Caduta Libera 4.078.000 con il 18.5 per cento di share.

