Ascolti tv martedì 30 giugno: Quanto basta, Tu si que vales, Cartabianca

Ascolti tv martedì 30 giugno 2020

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 30 giugno 2020? Ieri sera su Rai 1 è andato in onda in prima visione il film Quanto basta. Su Canale 5 spazio ad una puntata in replica di Tu si que vales. Su Rai 2 l’appuntamento con Squadra speciale Cobra 11. Su Rai 3 l’approfondimento di Cartabianca. Su Italia 1 la nuova stagione di Chicago Fire. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 30 giugno 2020?

Ascolti tv 30 giugno 2020, prima serata

A vincere la sfida degli ascolti è Rai 1 con il film Quanto Basta che ha conquistato 2.759.000 spettatori pari al 14,2% di share. Su Canale 5 Tú sí que vales in replica ha raccolto davanti al video 2.446.000 spettatori pari al 15,3% di share. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha appassionato 757.000 spettatori pari al 3,5% di share. Su Italia 1 l’esordio di Chicago Fire 7 ha intrattenuto 1.079.000 spettatori (4,9%). A seguire Chicago PD ha ottenuto 1.080.000 spettatori (5,1%). Su Rai 3 Cartabianca ha informato 1.252.000 spettatori pari ad uno share del 6,7%. Su Rete 4 il film Giustizia a Tutti i Costi ha totalizzato un ascolto medio di 794.000 spettatori con il 3,8% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 445.000 spettatori con uno share del 2,3%. Su Tv8 Lo Hobbit – La desolazione di Smaug ha appassionato 468.000 spettatori con il 2,8%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Anteprima Vasco – La Tempesta Perfetta ha ottenuto 3.376.000 spettatori e il 17,9%. A seguire Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.822.000 spettatori con il 22,7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato una media di 2.795.000 spettatori con uno share del 13,7%. Su Rai 2 l’approfondimento del TG2 Post ha ottenuto 817.000 spettatori con il 3,9%. Novantesimo Minuto Goal ha registrato 644.000 spettatori e il 2,9%. Su Italia 1 la serie CSI ha registrato 791.000 spettatori con il 4%. Su Rai 3 Geo – Vacanze Italiane ha incuriosito 572.000 spettatori con il 2,9%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha informato 992.000 persone (5,2%) nella prima parte e 1.019.000 (4,9%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 1.075.000 spettatori (5,2%). Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.315.000 spettatori (21,3%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.243.000 spettatori (22,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro in replica ha interessato 2.134.000 spettatori (15,7%).

