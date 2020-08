Ascolti tv martedì 25 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 25 agosto 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film Un paese quasi perfetto, con Silvio Orlando. Su Rai 2 una nuova puntata di Squadra Speciale Cobra 11. Su Rai 3 il film Morto Stalin, se ne fa un altro. Su Canale 5 una puntata in replica de Lo show dei record. Su Italia 1 la nuova serie tv Lincoln Rhyme. Su Rete 4 invece Matrimonio alle Bahamas. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 25 agosto 2020?

Ascolti tv 25 agosto 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera A vincere la serata è Rai 1 con la commedia Un paese quasi perfetto che ha totalizzato 2.421.000 spettatori pari al 13,9% di share. Su Canale 5 la replica de Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 1.830.000 spettatori con uno share del 10,7%. Su Rai 2 la 24° stagione di Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.092.000 spettatori (6,1%). Su Italia 1 la prima puntata della serie Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa ha intrattenuto 1.251.000 spettatori (7,5%). Su Rai 3 il film in prima visione Morto Stalin se ne fa un altro ha appassionato 655.000 spettatori con il 3,7%. Su Rete 4 Matrimonio alle Bahamas ha registrato un ascolto medio di 822.000 spettatori (4,7%). Su La7 In Onda Focus ha informato 850.000 spettatori con il 4,9%. Su Tv8 Flirting with Forty ha totalizzato 508.000 spettatori (2,8%).

