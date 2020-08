Lincoln Rhyme – caccia al collezionista di ossa: trama, cast e streaming

Questa sera, martedì 25 agosto 2020, alle ore 21,30 su Italia 1 debutta Lincoln Rhyme – caccia al collezionista di ossa, la serie tv targata Nbc ispirata al best seller di Jeffery Deaver. Protagonista è il genio della criminologia forense della polizia Lincoln Rhymes (Russell Hornsby, già in Grimm), diventato tetraplegico proprio durante l’ultima caccia al serial killer chiamato “Il collezionista di ossa”. Ad aiutarlo nell’impresa Amelia Sachs (Arielle Kebbel), giovane agente che soffre della sindrome post traumatica da stress da quando ha assistito al brutale omicidio dei suoi genitori. Ma scopriamone di più. Di seguito tutte le informazioni su trama e cast.

Trama

Il criminologo forense Lincoln Rhyme, dopo essere diventato tetraplegico a causa di una trappola preparata dal serial killer chiamato “Il collezionista di ossa”, si è ritirato dal lavoro nella polizia di New York. Quando viene ritrovato il cadavere di un uomo ucciso con lo stesso modus operandi del killer, Lincoln riceve la visita della sua vecchia squadra che gli chiede di collaborare alle indagini. A loro si unisce Amelia Sachs, una giovane agente dal passato traumatico, che per prima ha analizzato la scena del crimine, applicando proprio il metodo di Lincoln.

Lincoln Rhyme: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Lincoln Rhyme – caccia al collezionista di ossa, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori:

Russell Hornsby: Lincoln Rhyme

Arielle Kebbel: Amelia Sachs

Roslyn Russ: Claire

Ramses Jimenez: Eric Castillo

Brooke Lyons: Kate

Tate Ellington: Felix

Courtney Grosbeck: Rachel Sachs

Brían F. O’Byrne: Peter Taylor

Michael Imperioli: Rick Sellitto

Streaming e tv

Dove vedere Lincoln Rhyme – caccia al collezionista di ossa in tv e live streaming? La serie tv va in onda da oggi – 25 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

