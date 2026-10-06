Ascolti tv lunedì 5 ottobre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 5 ottobre2026? Su Rai 1 è andato in onda Italia-Turchia. Su Rai 2 La ragazza della palude. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Jack Reacher: punto di non ritorno. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 5 ottobre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 5 ottobre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 la partita di Nations League – Italia-Turchia interessa 8.000.000 spettatori pari al 38.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.778.000 spettatori con uno share del 16% (Night a 844.000 e il 25.8%). Su Rai2 La ragazza della palude intrattiene 1.009.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Jack Reacher – Punto di non ritorno incolla davanti al video 1.126.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.050.000 – 5%), Lo Stato delle Cose segna 1.170.000 spettatori (8.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (629.000 – 3%), Quarta Repubblica News totalizza 696.000 spettatori (3.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 685.000 spettatori e il 3.6%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.565.000 – 16.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.446.000 spettatori pari al 20.6%. Su Rai2 TG2 Post registra 423.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.032.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.132.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.572.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 920.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 748.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.218.000 spettatori (5.5%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.781.000 spettatori pari al 22.3%, mentre Reazione a Catena coinvolge 4.087.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.375.000 spettatori (12.8%), mentre Caduta Libera convince 2.105.000 spettatori (14.5%). Su Rai2 la partita di Qualificazione Europei Under 21 – Italia-Polonia è seguita da 1.046.000 spettatori con il 7.9%. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (286.000 – 2.4%), Studio Aperto Mag sigla 286.000 spettatori (2.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 556.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.382.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.051.000 spettatori (5.7%) e Fin Che la Barca Va sigla 860.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 866.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 972.000 spettatori (5.3%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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