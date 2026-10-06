Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.565.000 – 16.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.446.000 spettatori pari al 20.6%. Su Rai2 TG2 Post registra 423.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.032.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.132.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.572.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 920.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 748.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.218.000 spettatori (5.5%).